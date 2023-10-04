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В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом

редактор ГОРНЯК2201 минуты
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом По данным следствия, девочки находились в лесу днем 1 октября. Между подростками произошла ссора, и подозреваемая нанесла 13-летней школьнице множественные удары в жизненно важные органы. Потерпевшая оказала активное сопротивление. "Она вырвалась и даже раненая смогла кому-то позвонить. Когда ее нашли в лесу, она еще назвала имя той, кто на нее напал. Подозреваемая заманила ее в лес и устроила своеобразную казнь. Из-за чего произошел конфликт, непонятно, есть версия, что старшая завидовала красоте младшей. Хотя, честно говоря, обе девчонки симпатичные", – рассказали знакомые 13-летней девочки изданию "КП-Новосибирск". О произошедшем мать пострадавшей узнала от спасателей. Она созвала людей для поисков и прибыла в лес раньше специалистов. Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. 14-летнюю подозреваемую задержали – ей грозит максимум шесть лет колонии за покушение на убийство.

По данным следствия, девочки находились в лесу днем 1 октября. Между подростками произошла ссора, и подозреваемая нанесла 13-летней школьнице множественные удары в жизненно важные органы. Потерпевшая оказала активное сопротивление.

“Она вырвалась и даже раненая смогла кому-то позвонить. Когда ее нашли в лесу, она еще назвала имя той, кто на нее напал. Подозреваемая заманила ее в лес и устроила своеобразную казнь. Из-за чего произошел конфликт, непонятно, есть версия, что старшая завидовала красоте младшей. Хотя, честно говоря, обе девчонки симпатичные”, – рассказали знакомые 13-летней девочки изданию “КП-Новосибирск”.

О произошедшем мать пострадавшей узнала от спасателей. Она созвала людей для поисков и прибыла в лес раньше специалистов.

Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. 14-летнюю подозреваемую задержали – ей грозит максимум шесть лет колонии за покушение на убийство.

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