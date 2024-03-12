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В новосибирском Экспоцентре пройдет выставка-форум для промышленных предприятий

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На мероприятии обсудят развитие станкостроения в России, а лидеры отрасли представят свое оборудование

В новосибирском Экспоцентре пройдет выставка-форум для промышленных предприятий

Международная промышленная выставка / Фото: архив ООО “СВК”

С 26 по 29 марта 2024 года в новосибирском Экспоцентре пройдет международная промышленная выставка-форум МашЭкспо Сибирь – 2024″. Мероприятие объединит лидеров промышленного производства и первых лиц отраслевых министерств федерального и регионального уровней, а также профессиональных ассоциаций и союзов. Более 150 участников из России, Турции, Белоруссии продемонстрируют большую экспозицию оборудования, инструментов и материалов для обработки металла и сварочных работ.

Деловую программу посвятят вопросам развития машино- и станкостроения в стране:

  • пленарное заседание “Машиностроение – основа развития промышленности и технологического суверенитета России” с участием Министерства промышленности и торговли РФ, РСПП;
  • координационный совет РСПП под председательством президента РСПП Александра Шохина и другое. 

На выставке проведут ярмарку вакансий, где представители отдела кадров предприятий смогут встретиться с молодыми специалистами из разных городов Сибири.

Международная промышленная выставка / Фото: архив ООО “СВК”

Впервые пройдут:

  • питч-сессия для инновационных и индустриальных предприятий. Компании, имеющие передовой опыт в производстве оборудования и технологические решения для промышленных предприятий, представят свои разработки;
  • круглый стол агентства по технологическому развитию с участием федерального представителя.

Одной из важных тем форума станут инновации в промышленности, в частности – аддитивные технологии и робототехника.

На “МашЭкспо Сибирь” проведут III Межрегиональный конкурс профессионального мастерства “Лучший сварщик Сибири – 2024”.

Организатор: ООО “СВК” при поддержке АЦ “СВАРКА”.

Спонсоры: “Совплим-Сибирь”, “ЦТФ-Сибирь”, “Технология сварки”, GROVERS*, “Металлстройснаб”.

Посетители выставки: собственники, топ-менеджеры и специалисты промышленных предприятий, смежных организаций и торговых компаний Сибири и Дальнего Востока.

Для участия пройдите регистрацию на сайте mashexpo-siberia.ru

ООО “СВК” Тел.: 8 (383) 304-83-88 mashexposiberia.ru “ВКонтакте” Телеграм

Возрастное ограничение 18+

ООО “СВК”

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