В Новый год мечты должны исполняться!

18 декабря в Правительстве Алтайского края был дан старт ежегодной акции «Елка желаний», которая проходит в рамках федерального проекта «Мечтай со мной». Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов снял шарик с желанием 12-летнего Димы из г. Бийска, который мечтал о фигурке динозавра.

В преддверии Нового года желание Димы исполнилось, и он получил свой новогодний подарок от Министерства цифрового развития и связи Алтайского края.

Поздравляем Диму с наступающим Новым 2024 годом и желаем исполнения всех заветных желаний и больших успехов во всех начинаниях!

Напомним: акция «Елка желаний» инициирована Президентом России Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится в шестой раз. Благотворительная акция «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

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Взято отсюда.

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