Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Новый год мечты должны исполняться!

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Новый год мечты должны исполняться!

18 декабря в Правительстве Алтайского края был дан старт ежегодной акции «Елка желаний», которая проходит в рамках федерального проекта «Мечтай со мной». Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов снял шарик с желанием 12-летнего Димы из г. Бийска, который мечтал о фигурке динозавра.

В преддверии Нового года желание Димы исполнилось, и он получил свой новогодний подарок от Министерства цифрового развития и связи Алтайского края.

Поздравляем Диму с наступающим Новым 2024 годом и желаем исполнения всех заветных желаний и больших успехов во всех начинаниях!

Напомним: акция «Елка желаний» инициирована Президентом России Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится в шестой раз. Благотворительная акция «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

#ЁлкаЖеланий2023 #АлтайМолодой

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix