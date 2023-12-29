В новый год с новым навыком

Кто такой медиатор? – это нейтральный посредник, который умеет дирижировать переговорами даже в условиях конфликта между сторонами. Не даром медиация входит в 100 профессий будущего.

В Алтайском филиале Президентской академии учат быть профессиональными медиаторами, которые смогут профессионально разрешать конфликты. В канун нового года очередная группа завершила обучение по программе повышения квалификации «Медиация. Базовый курс».

«Наши слушатели научились управлять коммуникацией и даже в ситуации конфликта искать варианты взаимоприемлемого выхода, а также отточили свои навыки ведения переговоров и посредничества в них. На занятиях слушатели решали реальные кейсы – наше обучение на 90% состояло из практики», – рассказал Ян Меженин, кандидат социологических наук, и.о. заведующего кафедрой психологии и социологии управления, сертифицированный медиатор, преподаватель курса.

Занятия также вела Наталья Минкина, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС.

«На сегодняшний день это самое яркое, информативное и запоминающееся обучение за мою практику! В 120 академических часов уместили не только базовую теоретическую часть, но и много практики, поэтому информация сразу анализировалась и закреплялась. Само обучение будет полезно не только юристам, но и представителям других профессий, так как техники медиации применимы в разных сферах. Вы научитесь вести переговоры при конфликте, и бонусом получите навыки нивелирования подобных ситуаций», – поделилась впечатлениями Ксения Апонасович, слушатель курса.

«Базовый курс медиации – это обучение, которое дает представление о профессии медиатора, позволяет освоить главные навыки и закрепить их на практике в кругу интересных и увлеченных людей. Медиация невозможна без знаний о конфликтологии и ведении переговоров, без хороших коммуникативных навыков и, конечно же, без практики. И всё это было представлено во время обучения. Четко структурированная информация, увлекательная подача и изобилие тренингов делают получение новой профессии интересным и волнующим занятием. А ещё медиативные приемы отлично работают при любых конфликтах, так что полученные знания можно закреплять каждый день», – рассказала Алиса Дригина, слушатель курса.

Получить консультацию и узнать информацию о новом наборе слушателей можно в Центре «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС по тел.: 8 (3852) 502-832 или e-mail: biz-center@alt.ranepa.ru.

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Взято отсюда.

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