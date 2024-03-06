В образовательных организациях краевой столицы следят за температурным режимом

Специалисты комитета по образованию города внимательно следят за соблюдением норм температурного режима в учебных помещениях. Это означает, что каждое учебное заведение обязано поддерживать оптимальные условия – не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы ученики могли полноценно учиться и не отвлекаться на дискомфорт. Руководитель группы энергоснабжения Артем Бакулин отмечает важность применения необходимых мер для поддержания оптимального температурного режима. Это могут быть регулярные проверки и обслуживание отопительных систем, установка терморегуляторов, проветривание помещений и другие меры. “Соблюдение температурного режима является неотъемлемой частью обязанностей руководителей образовательных организаций. С их помощью и сотрудничеством с комитетом по образованию города можно обеспечить комфортные условия пребывания для всех участников образовательного процесса” , – рассказывает Артем Бакулин. Специалисты комитета проводят проверку температурного режима, используя современное оборудование и технологии. Они осуществляют измерения температуры в различных помещениях образовательных учреждений и осуществляют контрольные проверки, чтобы убедиться в соответствии условиям комфорта и безопасности. Всего в городе 256 учреждений образования, и в них строго следят за соблюдением норм температурного режима. Для этого все помещения оборудованы термометрами. Ежедневные показания публикуются на сайтах детских садов и школ.

Взято отсюда.

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