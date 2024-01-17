В Общественной палате состоялось широкое обсуждение стратегии развития общественных зеленых пространств Алтайского края

Круглый стол «Развитие общественных пространств Алтайского края: итоги 2023 года и перспективы» состоялся 16 января в Общественной палате Алтайского края. В экспертном обсуждении темы развития городских и сельских парков, скверов, пляжей и других общественных территорий приняли участие главы краевых министерств, депутаты, архитекторы, экологи, общественники.

Кадр из презентации Атаджанова А.В.

Открывая заседание, председатель ОП АК Юрий Шамков отметил, что во все времена вопрос развития таких зеленых зон стоял очень остро.

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края: « Жителям края очень важно иметь возможность проводить свой досуг и отдых в комфортных доступных условиях. Большое значение в этой связи приобретают городские и сельские общественные пространства. Мы рассчитываем, что предложения, которые сформулируют эксперты в ходе работы круглого стола, окажутся полезными для развития территорий. Рассмотрения требует идея создания краевой программы развития общественных пространств. Возможно, стоит обратить внимание на законодательную базу и установленную для предпринимателей планку вхождения в развитие зеленых зон. Например, сегодня нижний порог предоставления предпринимателям земли под эти цели, без проведения торгов, ограничен суммой 300 миллионов рублей, плюс НДС. Те же скверы, парки, пляжи требуют гораздо меньше средств. Это не способствует притоку частного бизнеса в эту сферу. Нужны системный подход к данному вопросу, взгляд с разных ракурсов, эффективные решения. От уровня развития общественных пространств зависит не только уровень жизни в регионе, но и его инвестиционная привлекательность » .

Тему продолжил руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. Спикер выделил 7 основных тенденций развития парковых пространств, на которые ориентируются передовые регионы России. К ним он отнес централизацию управления парками, высокий уровень межведомственного взаимодействия (создание проектных офисов), современное проектирование, учет особенностей проектов благоустройства, эффективное обслуживание парков (механизация, привлечение волонтеров и социально ориентированных предпринимателей, внедрение аграрных технологий, виртуальные путеводители, насыщение мероприятиями, медиасопровождение), мастер-планы развития городов, самогенерация парками ресурсов на свое содержание. Каждый рубль, вложенный в парк, по мнению Владислава Александровича, окупается многократно. Об этом, в том числе, говорит опыт парка «Изумрудный».

Кадр из презентации Вакаева В.А.

Владислав Вакаев, руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края»: «В 2019 году я побывал на Всемирном парковом конгрессе в Казани. Увидев лучшие практики развития парковых пространств, я подумал, что наш край невероятно отстал от других регионов. К счастью, за последние 4 года краю удалось серьезно продвинуться вперед. У нас началась парковая революция. Где-то мы преодолели отставание, но ряд передовых регионов ушли вперед. Есть понимание, куда стремиться. Эти 7 тенденций показывают, что, если мы этот путь повторим, то сможем войти в число лучших регионов страны. У нас есть предпосылки».

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев отметил большой вклад в развитие городской и сельской инфраструктуры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему, с 2017 года в крае благоустроено 1784 дворовых и общественных территорий. По мнению министра, хорошо себя показала система привлечения жителей к выбору территорий для модернизации. «Сейчас мы готовим очередную информацию для онлайн-голосования за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году», – сказал Иван Гилев.

Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ Алтайского края: «Поддерживаю идею сохранения и развития общественных пространств с учетом современных тенденций, привлечения дополнительных инвестиций. Готовы рассмотреть инициативу создания краевой программы развития зеленых зон. Задачи по созданию краевого предприятия, которое бы занималось муниципальными объектами, пока не видим. Это прямая задача муниципалитетов – обеспечение работы парков».

Заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько отметил большое продвижение в вопросе определения общественных пространств. Денис Александрович уточнил, что их сегодня в крае выделено более 300. Комментируя вопрос о разработке краевой программы развития общественных пространств, он отметил, что перед этим стоит изучить то, как регион может использовать уже имеющиеся механизмы финансирования.

Денис Голобородько, заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания: «Вопрос в том, как мы можем, дополнительно реализуя федеральные средства, усилить уже имеющиеся общественные территории, их обслуживание, содержание, развить в них новые формы активности. Плюс у нас есть проект Поддержки местных инициатив в Алтайском крае. Нужно, конечно, использовать и государственно-частное партнерство. В законодательном регулировании данной темы, очень часто у нас этот закон не применяется в части критериев по масштабным инвестиционным проектам».

Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Александр Евстигнеев подчеркнул, что функционирование любых общественных пространств без участия бизнеса, инвестиций не представляется возможным. Тема общественных пространств, считает он, также тесно связана с креативной индустрией. В пример спикер привел парк «Изумрудный», который, по словам Александра Сергеевича, после прихода бизнеса «ожил».

«Это большая комплексная работа, к которой нужно подходить совместно с Правительством, депутатским корпусом, предпринимательским сообществом. Вопрос – в тех условиях, которые мы, как власть, можем создать для стимулирования инвестиций. Хорошо, что краевая Общественная палата выступает инициатором таких обсуждений», – сказал Александр Евстигнеев.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич рассказала участникам встречи о том, что в Барнауле благоустройство общественных территорий осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018 – 2025 годы.

Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы: «Мы убеждены, что только комплексная программа позволяет нам говорить о развитии городских территорий в целом. В городе Барнауле такая муниципальная программа есть. И если бы в крае появилась региональная программа, то муниципалитеты могли бы рассматривать развитие своих территорий на более дальний срок. Еще один важный момент заключается в том, что, создавая такие территории, муниципалитет несет за них ответственность. И без общей дирекции здесь не обойтись. Опыт других регионов подсказывает, что там, где нет единой дирекции или иной структуры управления парками, о развитии говорить сложно, ведь для того, чтобы парки работали во благо наших горожан, их нужно содержать и развивать».

С докладами и комментариями выступили министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский , руководитель Регионального Исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк , архитектор Андрей Атаджанов, депутат БГД Юрий Красильников , заместитель председателя Общественной палаты города Барнаула Петр Фризен , председатель комиссии ОП АК по вопросам экономики и предпринимательства Леонид Волдачинский , заместитель председателя комиссии ОП АК по развитию территорий агропромышленного комплекса и охране окружающей среды Любовь Бельдеева , член Совета Парка «Юбилейный» Геннадий Морозов , консультант-эксперт ОП АК Сергей Тастан .

Андрей Атаджанов, архитектор: «Озеленение в Барнауле не дотягивает до нормативов. Зеленых зон не хватает. А мы понимаем, что площадь застройки города с каждым годом увеличивается. Озеленение должно пропорционально нарастать. Нужна стратегия реализации этой системы. Например, мы нашли место под парк. Что с этим дальше делать? Например, остров Побочень, находящийся в лесном фонде. А может, это был бы наш знаковый объект в плане природного парка?»

Юрий Красильников выступил с инициативой создания Советов при общественных территориях. Этот общественный институт, по мнению Юрия Васильевича, показывает эффективность. Также депутат поддержал идею работы единого органа управления парками. Сергей Войтюк предложил включить важные общественные пространства в краевую программу и предусмотреть дуальное (краевое и муниципальное) финансирование.

Любовь Бельдеева поделилась опытом гражданской активности по развитию парка «Юбилейный». «Нам нужно подумать над созданием Совета парков, наладить взаимодействие между гражданами и огранами власти. Парки должны быть доступны всем – они лечат душу», – убеждена Любовь Николаевна.

Петр Фризен поддержал идею совместного развития общественных пространств краевой столицы, отметив большую роль общественников. Петр Дмитриевич рассказал о том, что в 2024 году на развитие парков «Юбилейный», «Изумрудный» и парк Ленина предусмотрено 243 млн. рублей.

Участники круглого стола отметили, что такие мероприятия помогают держать проблематику зеленых зон в фокусе внимания, поблагодарили ОП АК за возможность для взаимодействия различных ответственных и заинтересованных в развитии зеленых зон специалистов.

Итогом круглого стола станет резолюция, которую Общественная палата Алтайского края направит в Правительство Алтайского края, АКЗС и Администрацию города Барнаула.

Взято отсюда.

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