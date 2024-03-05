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В Одессе серии взрывов раздались четыре раза за ночь

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В Одессе серии взрывов раздались четыре раза за ночь

Взрыв. Огонь. Фото: pixabay.com

Местные жители услышали взрывы примерно в 01.51 по мск. Во время взрывов в области заработала система противовоздушной обороны

В Одессе ночью 5 марта прозвучала серия взрывов. По данным местных СМИ, жители слышали взрывы четыре раза за ночь, передает MK.ru.

СМИ отмечают, что в области заработала система ПВО. Также взрывы послышались в Херсоне и в Днепре.

Ранее сообщалось, что на Украине ночью 26 февраля раздавались взрывы в Харькове и Днепре. Местные власти заявляли о работе ПВО.

Взято отсюда

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