Взрыв. Огонь. Фото: pixabay.com

Местные жители услышали взрывы примерно в 01.51 по мск. Во время взрывов в области заработала система противовоздушной обороны

В Одессе ночью 5 марта прозвучала серия взрывов. По данным местных СМИ, жители слышали взрывы четыре раза за ночь, передает MK.ru.

СМИ отмечают, что в области заработала система ПВО. Также взрывы послышались в Херсоне и в Днепре.

Ранее сообщалось, что на Украине ночью 26 февраля раздавались взрывы в Харькове и Днепре. Местные власти заявляли о работе ПВО.

Взято отсюда