Взрыв. Огонь. Фото: pixabay.com
Местные жители услышали взрывы примерно в 01.51 по мск. Во время взрывов в области заработала система противовоздушной обороны
В Одессе ночью 5 марта прозвучала серия взрывов. По данным местных СМИ, жители слышали взрывы четыре раза за ночь, передает MK.ru.
СМИ отмечают, что в области заработала система ПВО. Также взрывы послышались в Херсоне и в Днепре.
Ранее сообщалось, что на Украине ночью 26 февраля раздавались взрывы в Харькове и Днепре. Местные власти заявляли о работе ПВО.
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