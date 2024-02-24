Огонь. Пожар Фото: unsplash.com

По словам очевидцев, пожар возник в коксохимическом цехе. Причиной возгорания могло стать падение летательного аппарата, но пока это не подтверждено

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. Огонь уже потушили, пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Угроза выброса опасных веществ отсутствует, добавил глава региона. По не подтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию проверяют спецслужбы, уточнил Артамонов.

“Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности”, – написал он.

НЛМК — один из крупнейших сталелитейных комбинатов в стране.

Ночью 17 февраля несколько регионов России подверглись массовой атаке беспилотников.

Взято отсюда