В одном из микрорайонов Бийска образовался посёлок-призрак

Там сохранился один единственный дом, вокруг которого – развалины, оставшиеся после сноса аварийного жилья.

Не локация для фильма ужасов и даже не кадр из документального кино про Чернобыль. Примерно так жутковато выглядит детская площадка в одном из дворов Бийска. К слову, востребованная среди детей единственного жилого дома по улице ЖБИ-1. Кому наскучат качели, то по соседству есть другой аттракцион. Если дать волю детской фантазии, он превратится в лабиринт Минотавра или бункер. Несколько лет назад на месте этих руин было 5-6 жилых домов. Потом их признали аварийными. Жильцов расселили, а потенциально опасные объекты снесли. Впрочем, безопаснее они не стали – подрядчик не вывез мусор и не закрыл погреба и люки. Когда наведут порядок? – с этим вопросом уже несколько лет бийчане обращаются к местным властям. В этом году написали на прямую линию к президенту, на крик о помощи отозвалось алтайское отделение «Народного фронта». Заметим, что рядом с этим микрорайоном находится востребованный в городе промышленно-технологический колледж, филиал АГУ и микрорайон из девяти многоквартирных домов. Об этом активисты написали в обращении главе города Виктору Щигреву. Впрочем, жители не верят, что очередное письмо поможет. За эти годы мусор отсюда вывозили только предприимчивые граждане – выбирали то, что в хозяйстве пригодится, и сами местные жители. Несмотря на такое ветхое соседство, их дом – не аварийный, в нём живёт 12 семей. Преимущественно – пенсионеры, но есть и супружеские пары с детьми. Все эти годы хотят одного: чтобы двор, наконец, стал чистым и безопасным. О комфортной среде речи не идёт: новая детская площадка, клумбы и скамейки уже кажутся несбыточной мечтой.

Юлиана Бакулина (Бийский район)

Взято отсюда.

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