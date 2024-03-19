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В одном из районов Алтайского края из цистерны поезда утекло опасное вещество

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В одном из районов Алтайского края из цистерны поезда утекло опасное вещество

Железная дорога Фото: pixabay.com

О протечке опасного вещества стало известно 18 марта. Местных жителей призвали обращаться в скорую помощь, если появятся признаки жжения и рвотных реакций

В Каменском районе на одном из перегонов из цистерны проходящего поезда утек сольвент каменноугольный. Местные власти рекомендуют не приближаться к ж/д путям, передает “Банкфакс”.

Сольвент каменноугольный – легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом углеводородов, относится к группе растворителей. Класс опасности химической продукции – 3 (умеренно опасные).

Вещество обнаружили на перегоне Тараданово – Камень-на-Оби. 18 марта в 16.44 при осмотре вагонов была выявлена течь в одной из цистерн, вагон отправили на специализированный путь станции Камень-на-Оби.

На движение других поездов ЧП не повлияло, течь устранили в тот же день. Спасатели устраняют последствия аварийной ситуации. В случае проявления жжения и рвотных реакций власти посоветовали звонить в скорую помощь.

Взято отсюда

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