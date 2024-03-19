реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В одном из сёл Алтайского края с разницей в один день скончались супруги

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В одном из сёл Алтайского края с разницей в один день скончались супруги

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной скоропостижной смерти пары

В селе Гуселетово Алтайского края с разницей в один день скончались муж и жена, сообщает «Толк» со ссылкой на «КП-Барнаул». 

Так, по данным источников, 15 марта в реанимации скончался 54-летний мужчина, а 16 марта умерла его 53-летняя жена. Сообщается, что семья была благополучной.

Одной из возможных причин называют ботулизм – интоксикацию, обычно вызываемую в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах.

Сегодня появились подробности о погибших. Сообщается, что муж и жена покупали в местном магазине копченые крылышки. Правда, местные жители уверяют, что других подобных случаев у них не было.

– У нас на все село несколько магазинов… В “Изюминке”, как говорят, они купили копченые крылышки, но продавщица сказала, что сама за два дня до этого брала крылья, и никаких признаков отравления не было. Да я сама всю жизнь здесь живу и покупаю в этой “Изюминке”, у нас никогда ничего подобного не происходило, – отметила местная жительница.

Кроме того, пара якобы ездила за продуктами в райцентр – село Романово, где закупалась в магазине низких цен.

По словам источника, мужчине провели вскрытие, и оно якобы показало разложенную печень. Результатов вскрытия женщины еще нет.

Сообщается, что пара приехала из Узбекистана. Работы в селе почти нет, поэтому мужчина ездил на вахту. Детей у супругов не было.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Предварительной причиной смерти называют пищевое отравление.

погода на месяц , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone…

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал…

В Челябинске нетрезвый мужчина решил угнать автомобиль, толкая его по улице

В Челябинске нетрезвый мужчина решил угнать автомобиль, толкая его по улице

В Челябинске мужчина в нетрезвом состоянии решил угнать легковой автомобиль, но…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp