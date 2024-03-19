В одном из сёл Алтайского края с разницей в один день скончались супруги

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной скоропостижной смерти пары

В селе Гуселетово Алтайского края с разницей в один день скончались муж и жена, сообщает «Толк» со ссылкой на «КП-Барнаул».

Так, по данным источников, 15 марта в реанимации скончался 54-летний мужчина, а 16 марта умерла его 53-летняя жена. Сообщается, что семья была благополучной.

Одной из возможных причин называют ботулизм – интоксикацию, обычно вызываемую в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах.

Сегодня появились подробности о погибших. Сообщается, что муж и жена покупали в местном магазине копченые крылышки. Правда, местные жители уверяют, что других подобных случаев у них не было.

– У нас на все село несколько магазинов… В “Изюминке”, как говорят, они купили копченые крылышки, но продавщица сказала, что сама за два дня до этого брала крылья, и никаких признаков отравления не было. Да я сама всю жизнь здесь живу и покупаю в этой “Изюминке”, у нас никогда ничего подобного не происходило, – отметила местная жительница.

Кроме того, пара якобы ездила за продуктами в райцентр – село Романово, где закупалась в магазине низких цен.

По словам источника, мужчине провели вскрытие, и оно якобы показало разложенную печень. Результатов вскрытия женщины еще нет.

Сообщается, что пара приехала из Узбекистана. Работы в селе почти нет, поэтому мужчина ездил на вахту. Детей у супругов не было.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Предварительной причиной смерти называют пищевое отравление.

погода на месяц , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда