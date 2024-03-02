В одном из сёл Алтайского края вандалы разбили мемориальную доску

Доска посвящена памяти жертв гражданской войны 1919 года

В с. Усть-Пристань Алтайского края вандалы разбили мемориальную доску, посвященную памяти жертв гражданской войны 1919 года, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на сообщение настоятеля храма Иоанна Кронштадтского отца Никандра (Речкунова). Он рассказал, что уже обратился в полицию.

– Ее установили осенью 2021 года, в День памяти жертв политических репрессий – 30 октября. И вот кто-то, взяв кирпич, смахнув с доски слой снега, с размаху ударил по буквам «Любовью и единением спасемся» – по словам завета святого Сергия Радонежского русским людям, предупреждающим нас о том, что вражда – это кровопролитие, гибель, разрушение всего, на чем стоит мир. И кому-то эти слова стали ненавистны, — рассказал отец Никандр.

По его словам, мемориал расположен в месте, где, согласно свидетельствам о Гражданской войне, были убиты около 1000 человек.

– Это место в забытье и покрыто мусором. Тем не менее мы это место расчистили там, где расстреливали. Чтобы было людям в напоминание. Нужно еще какой-то вывод из этого сделать, – отметил настоятель.

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Взято отсюда