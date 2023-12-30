В ожидании чудес: как в Барнауле создавали на мастер-классе новогоднее настроение

Деревянные фигурки, витражное стекло, клей, зубочистки, салфетки – вот и все, что нужно для создания оригинальной елочной игрушки.

Верят в Деда Мороза

Несмотря на свою занятость, взрослые и дети готовятся к самому любимому празднику. Новогодние и Рождественские мастер-классы уже пару недель как идут в городах и селах, на одном из них мы побывали. Он состоялся во 2 «В» классе барнаульской гимназии № 22. Чтобы создать необычные поделки, по словам мастера студии «Алтай Витраж» Тины Кириченко, организаторы проекта продумали все до мелочей. Деревянные заготовки делают сами. Витражное стекло, доставленное из-за границы (в России такого не делают), превращает в мелкие детали кольщик. Затем специалисты распределяют их для различных поделок по цветовой гамме. На этом занятии, например, были карамельные и морозные мотивы. Большинство второклассников пожелали создавать своих оленят, пряничных человечков, зайчиков… из сине-голубовато-белых морозных узоров.

Особенных законов по созданию мозаичного рисунка на деревянной поверхности нет. Выбирай понравившийся кусочек, крути, верти, прикладывай к основе и приклеивай. Со следующим поступай точно так же. Между стекляшками, безусловно, останется небольшое пространство, но его после заполнения всего деревянного полотна не будет видно. Это секрет витражного стекла. Некоторые из ребят спрашивали, зачем мазать каждое стекло клеем отдельно, это же долго. Не проще ли залить клеем основу и лепить туда мозаику? Оказалось, не проще, дерево быстро впитывает клей, и фигурки могут не удержаться на основе.

И вот, наконец, после всех инструкций и уточнений дети приступают к изготовлению игрушек, ориентируясь на образцы, выполненные мастерами. Нужно проявить большое терпение и усидчивость, чтобы соблюсти переход цвета. А другие любят делать по-своему, поддаваясь полету фантазии.

Девочка Саша выбрала фигурку пряничного человечка.

– Это же пряник, их пекут на Рождество. Я такие люблю, – рассказала Саша.

В этом возрасте дети не подвергают сомнению существование новогодних чудес, поэтому никто не шутит. Отвечают по-взрослому серьезно и обстоятельно.

– Саша, а ты Деду Морозу подарок заказала?

– Конечно, мне нужен сюрприз. Думаю, подарит. Я в прошлом году Деда Мороза дома видела.

Эля выбрала зайчика. Украшая его морозным узором, успела нам рассказать:

– Я подарю его бабушке или маме, или себе оставлю, подумаю еще.

– Эля, а что такое Рождество?

– Это как Новый год, праздник радости и веселья.

Вика трудится над фигуркой оленя.

– Я люблю оленей. Они красивые и мудрые. И вообще, мне нравится «Серебряное копытце». Я спектакль видела, и сказку мне родители читали.

– Ты веришь в чудеса?

– Да, ночью в Новый год и на Рождество нет подарков под елкой, а утром они появляются.

Мила выбрала ангелочка.

– Мне понравилась эта фигурка. Рождество – лучший праздник на земле!

Феде достался человечек. Он признался, что не большой любитель мозаики.

– Но это лучше, чем примеры по математике решать, – пошутил Федя.

Сказал, что подарит игрушку бабушке, а ему Дед Мороз должен наушники под елочку положить.

Ярослав Терентьев украсил фигурку человечка довольно быстро.

– Когда я приезжаю к бабушке, мы почти всегда делаем по номерам картину из алмазной мозаики, – признался Ярослав. Стеклышки еще мельче, садить их тоже нужно на клей. Но там по номерам, а здесь как хочешь можно наклеить стекла. Мне это больше понравилось. Себе оставлю человечка на память, – говорит Ярик.

Первый выпуск

Наблюдая за тем, как сосредоточенно работают ребята над поделками, их классный руководитель Софья Горбачева рассказал нам:

– Это будет мой первый выпуск. Они – мое главное чудо, и новогоднее, и повседневное. Я давно их ждала, и они пришли. И поют, и танцуют, и порой вопросами озадачивают. Приходится изучать информацию, а потом мы все вместе ее обсуждаем. К празднику подготовили театральную постановку «Новогодний переполох», она будет идти два часа, получился полноценный спектакль. Задействован весь класс, кто сказочных героев играет, кто танцует, кто поет. Когда сценарий писала, подбирала под каждого роль. Вон там за первой партой наша Анечка сидит. Я узнала, что она участвует в танцевальных баттлах. Девочка нежная, но иногда может проявить характер. Я ей предложила одну из главных ролей. Снегурочка в начале сказки злая, потому что заколдована, а потом добрая. Вова у нас Волк. Он является связующим звеном между героями пьесы. Я сама в таких постановках со школы участвовала, и в университете тоже. Была командиром студотряда, так что много чем могу с детьми поделиться.

Занятие подходило к концу, второклашки тянули руки, чтобы показать свои работы организаторам мастер-класса и учителю.

– Новогоднее настроение появляется вот от таких мастер-классов, – призналась Тина Кириченко. – Дети всегда сами справляются, для них это интересно и весело. Да и для взрослых тоже. На таких мастер-классах негатива нет, бывают курьезные ситуации. Однажды взрослый мужчина расплакался, забыл очки, а поделку унести с собой хотелось, и мы ему помогли ее сделать.

Выездные мастер-классы – только часть того, чем занимается студия. Есть еще два направления: фьюзинг и тиффани. Фьюзинг – это техника запекания стекла, а тиффани – изготовление витражных панно. Ну а те, кому некогда, могут мастерить поделки и дома. Наборы мозаики – на всех маркетплейсах. Еще есть время.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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