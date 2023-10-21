Осень. Погода. Фото: ru.freepik.com

Синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде: в регион идет похолодание с усилением ветра и осадками в виде дождя и мокрого снега

Днем 21 октября температура воздуха составит +10…+15 градусов, местами по юго-востоку воздух прогреется до +20, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Местами в этот день по краю пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 17-22 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается около +13…+15 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, порывы достигнут 19 м/с.

В первой половине ночи 22 октября в Алтайском крае произойдет похолодание и усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится до -2…+3 градусов, днем будет в около +7 до +15.

23 октября в регионе пройдут дожди, по южным и восточным районам – сильные дожди, в отдельных районах переходящие в снег. Возможно отложение мокрого снега. Ветер подует северо-западный, с усилением до 24 м/с.

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