Сегодня, 21 марта, в рамках мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2024 года, на территории Барнаульской теплосетевой компании (пр-кт Космонавтов, 14ж) провели смотр водооткачивающей техники, которая будет задействована в период паводка.

В смотре приняли участие 14 организаций, среди которых: администрация Октябрьского района, Барнаульская теплосетевая компания, ДЭУ Октябрьского района, Барнаульский станкостроительный завод, подрядная организация ООО «Солард», пожарно – спасательная часть №3 и управляющие компании района. Они представили 24 единицы откачивающей техники (насосы, мотопомпы).

Организации района не только показали имеющуюся технику, но и продемонстрировали, как она работает.

«В ходе демонстрации работы откачивающих устройств, мы убедились, что техника исправна и готова к применению. Благодарю руководство Барнаульской теплосетевой компании за предоставление места для осмотра техники и все организации, принявшие участие», – подчеркнул глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев

Отметим, в связи с ожидаемым паводком на территории Октябрьского района организовано дежурство четырёх организаций и восьми аварийно-спасательных бригад управляющих компаний района с водооткачивающей техникой.

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