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В Омске третьеклассник разбился насмерть при катании на перилах

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В Омске третьеклассник разбился насмерть при катании на перилах

Подъезд. Лестница Фото: pixabay.com

Несчастный случай шокировал жильцов дома, где жил мальчик. Его семья не стояла на учете в ПДН, а самого третьеклассника в школе называли светлым и добрым ребенком

В Омске девятилетний мальчик упал с шестого этажа, катаясь на перилах в подъезде дома. Ребенок скончался на месте, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла днем 22 февраля в подъезде многоэтажного дома на улице Молодогвардейская. Вместе с 11-летним братом третьеклассник решил покататься на перилах: лег на них животом, проехал один пролет и провалился вниз. В результате ребенок пролетел шесть этажей и получил смертельные ранения, сообщает “АиФ-Омск”.

Похороны ребенка прошли 27 февраля. Известно, что в семье мальчика было трое детей: два мальчика и одна девочка. Все они учились в одной школе, старшему сейчас 11 лет, средний был в третьем классе, а младшая девочка пошла во второй класс.

Расследование дела на контроль взяла прокуратура. В доме проверят безопасность конструкции, наличие ограждений, а также дадут оценку действиям работников обслуживающей дом организации.

Ранее сообщалось, что в московской школе третьеклассник неожиданно умер на уроке английского языка. Мальчик почувствовал себя плохо, начал тяжело дышать и потерял сознание.

Взято отсюда

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