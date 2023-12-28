В Омской области 6-летний мальчик получил травму лица после взрыва петарды

По факту случившегося правоохранители проводят проверку

В Омской области мальчик пострадал после взрыва петарды, сообщает “Mash Siberia”.

Предварительно установлено, что отец с детьми баловался пиротехникой. Мужчина положил одну петарду в старый холодильник и, как ему показалось, отвел малышей на безопасное расстояние. Однако от взрыва одна из деталей холодильника оторвалась и отлетела 6-летнему ребенку в лицо.

У мальчика повреждена губа и челюсть. Увидев кровь, отец мальчика отвез сына в больницу.

По данному факту назначена проверка.

Известно, что семья на учете как неблагополучная не состояла.

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Взято отсюда