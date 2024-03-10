В отделе ЗАГС, с. Баево теперь тоже горит семейный очаг

В отдел ЗАГС, с. Баево в рамках Года семьи доставили частичку Всероссийского семейного очага «Сердце России» из Дворца бракосочетания города Барнаула. Его привезли супруги Белецкие Александр и Наталья. Молодые родители воспитывают троих детей. На торжественную церемонию передачи семейного очага пригласили семейные пары, которые уже отметили значительные юбилеи совместной жизни. Огонь их семейного очага горит уже не один десяток лет, согревая своим теплом родных. Супруги Деевы Виктор Миронович и Мария Ивановна, которые 1 января 2024 года отметили бриллиантовую свадьбу. Они вместе уже 60 лет! Семья Поповых Владимира Васильевича и Людмилы Семеновны недавно отметили золотую свадьбу – 50 лет вместе. Супруги Стопачевы Павел Иванович и Татьяна Ивановна в наступающие праздничные дни отметят рубиновую свадьбу – 40 лет совместной жизни! Супруги Косолаповы Юрий и Ирина. В 2016 году семье вручили Всероссийскую медаль «За любовь и верность». В 2023 году супруги Косолаповы стали победителями в номинации «Многодетная семья» краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». Юрий и Ирина вместе уже 35 лет! В приветственном слове глава района Татьяна Давыдова отметила: «Целый 2024 год, объявленный нашим Президентом Годом семьи, частичка огня Всероссийского семейного очага будет храниться в нашем органе ЗАГС. Его пламя будут видеть все регистрирующиеся пары, а все желающие смогут прикоснуться к нему. Пусть он согреет, осветит счастьем и добром каждую семью».

Взято отсюда.

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