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Пластиковые окна в Горняке

В отделе ЗАГС, с. Родино торжественно зарегистрировали восемь новых жителей района

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В отделе ЗАГС, с. Родино торжественно зарегистрировали восемь новых жителей района

В рамках Года семьи в Родинском районе прошло красивое и трогательное мероприятие. В отделе ЗАГС, с. Родино состоялась первая в этом году торжественная церемония чествования новых жителей Родинского района, родившихся в январе и феврале этого года. Правда, сами они присутствовать на празднике не смогли – сладко спали дома. Поздравления и подарки принимали их счастливые родители: Евгений и Снежана Храпуновы, Игорь и Надежда Грецкие, Евгений и Анастасия Маковецкие, Александр и Наталья Ефимовы, Светлана Гайманова, Софья Коровниченко, Яна Колбунова. Сотрудник отдела ЗАГС Наталья Бардась поздравила родителей и вручила поздравительные адреса Губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Виновников торжества также поздравили заместитель главы администрации района Наталья Удовиченко и почетный гражданин Родинского района Андрей Цыбинов.

Взято отсюда.

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