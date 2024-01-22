В отделении медицинской реабилитации АККЦОМДа в 2023 году пролечено почти 9000 детей

В 2023 году в отделении медицинской реабилитации АККЦОМДа было пролечено почти 9000 детей – на 300 человек больше, чем в предыдущем. Эти пациенты получили более 101 тысячи процедур (примерно на 6000 больше, чем в 2022 году).В отделении работают 30 специалистов, в том числе три врача высшей категории, четыре медицинских психолога и два логопеда, 16 медсестер, два инструктора ЛФК. Маленьким пациентам проводят физиолечение, массаж, они занимаются с логопедами, психологами и инструктором ЛФК.

«Количество пролеченных в отделении больных остается стабильным и зависит от количества пролеченных в стационаре и от нозологических форм заболеваний, выраженности клинической симптоматики, тяжести состояния больных. Наиболее часто наши методы лечения востребованы среди пациентов отделения психоневрологии, отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, дневного стационара, отделений травматологии-ортопедии, кардиоревматологии и эндокринологии», – отметила заведующая отделением Нина Севагина.

Для реабилитации детей активно использовалось современное реабилитационное оборудование, в том числе аппараты «Полимаг-02М», «Амплипульс-5ДС», массажные столы, тренажер для разработки суставов Kinetec Spectra knee, два аппарата «Артромот», лестница-брусья «Альтер Степ» и другие. Это позволило увеличить количество взятых к лечению пациентов и отпущенных им процедур. В кабинете ЛФК провели 39,5 тысяч процедур, в кабинете иглорефлексотерапии – более 24 тысяч. Медицинские психологи оказали помощь 413 пациентам, в основном из отделения психоневрологического и дневного стационара. Медицинские психологи в кабинете психопрофилактики перинатального центра провели почти 2,3 тысячи индивидуальных и 98 групповых консультаций. Оказывали помощь в таких ситуациях, как сопровождение женщин в родах, адаптация к госпитализации, консультирование будущих родителей, поддержка в ситуации острого горя (антенатальная гибель плода). Логопеды занимались со 167 детьми. Наиболее частые диагнозы – общее недоразвитие речи и дизартрия (49 и 58 пациентов соответственно). К логопеду, работающему в отделении медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, впервые обратились за помощью 603 пациента, из них прошли курс логопедической коррекции 502, у 481 ребенка наблюдались улучшения.

Взято отсюда.

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