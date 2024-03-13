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В отношении подравшихся в Камне-на-Оби полицейских проводят служебную проверку

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В причинах конфликта сотрудников сейчас разбираются их коллеги из краевого управления

В отношении подравшихся в Камне-на-Оби полицейских проводят служебную проверку

В пылу схватки один из участников конфликта повалил второго на землю, сел сверху и начал наносить удары

Двое сотрудников полиции устроили потасовку у порога межмуниципального отдела МВД «Каменский». Видео драки появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как двое мужчин в форме вцепились друг в друга. В пылу схватки один из участников конфликта ударил второго о стоящую рядом машину, броском повалил того на землю, сел сверху и начал наносить удары.

Разнять драку попытался коллега мужчин. Он вмешался разборку, развёл её участников в стороны, но те попытались продолжить выяснять отношения на кулаках. Остановить поединок удалось только благодаря ещё двум сотрудникам полиции. Однако, по сообщениям очевидцев, после того, как все участники побоища зашли в отделение полиции, конфликт разгорелся с новой силой.

На какой почве возникла ссора – служебных разногласий или личной неприязни, теперь предстоит выяснить сотрудникам краевого управления МВД. В ведомстве подтвердили факт потасовки и сообщили, что возбуждена служебная проверка. По её завершению, в отношении участников драки будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, очевидцы потасовки предположили, что участие в ней принял сотрудник управления «Росгвардии». Однако в самом ведомстве эту информацию опровергли.

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Взято отсюда
13.03.2024

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