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В отрасль культуры Алтайского края пришло рекордное число молодых специалистов

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В отрасль культуры Алтайского края пришло рекордное число молодых специалистов

В учреждения культуры края в 2023 году трудоустроено 134 молодых специалиста

В отрасль культуры Алтайского края пришло рекордное количество молодых специалистов, сообщило региональное министерство культуры.

Отмечается, что приток молодых кадров в отрасль постоянно увеличивается: в 2021 году на работу устроились 37 молодых специалистов, в 2022 году – уже 119, а в 2023 – 134 специалиста.

Большие надежды в крае возлагают на программу «Земский работник культуры», которая, как объявил президент, стартует с 2025 года.

– Потребность в такой программе для отрасли культуры очень высокая. Ведь 90% наших учреждений культуры расположены на селе, – отмечает министр культуры Елена Безрукова.

По ее словам, больше всего в отрасли не хватает преподавателей детских школ искусств и работников клубных учреждений.

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Взято отсюда

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