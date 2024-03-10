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В отрасль культуры Алтайского края трудоустроили рекордное количество человек

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В отрасль культуры Алтайского края трудоустроили рекордное количество человек

Открытие Дома культуры в селе Хлеборобное Фото: Министерство культуры Алтайского края

90% учреждений культуры в крае располагаются в селах. Поэтому краевые власти возлагают большие надежды на программу “Земский работник культуры”

Рекордное количество молодых специалистов пришли работать в отрасль культуры Алтайского края, сообщили в минкульте региона.

️В учреждения в 2023 году трудоустроили 134 молодых специалиста. Для сравнения, в 2021 году на работу устроились 37 молодых специалистов, в 2022 году – 119.

Власти края возлагают большие надежды на программу “Земский работник культуры”, о старте которой с 2025 года объявил президент России Владимир Путин.

“Потребность в такой программе для отрасли культуры очень высокая. Ведь 90 % наших учреждений культуры расположены на селе. На сегодня в учреждениях культуры открыто 304 вакансии руководителей и специалистов”, – подчеркнула министр культуры Елена Безрукова.

Больше всего не хватает преподавателей детских школ искусств и работников клубных учреждений. Из имеющихся вакансий сформировали потребность для сельских учреждений культуры для возможного участия в программе. Она составляет 158 человек.

Ранее алтайская промышленность взяла курс на борьбу с дефицитом кадров.

Взято отсюда

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