В память о земляке

Фото предоставлено АКО ВОО РГО

В декабре 2023 г. в с. Поспелиха состоялись 19 Гончаровские чтения в память о Гончарове Иване Владимировиче, ветеране Великой Отечественной войне, учителе- просветителе, книголюбе. Его удивительная любовь к книге, к чтению потрясала! Он пронёс эту любовь через всю жизнь. В его домашней библиотеке было более 17000 книг! Это книги по истории, русская и зарубежная классика, мемуары известных людей, публицистика. Он выписывал книги отовсюду, много читал, оставаясь верным своему увлечению до последнего часа. А прожил он 98 лет! Он нёс книгу в народ: редко в какой семье с. Поспелиха нет книги с его экслибрисом. Десятками, сотнями книголюб дарил книги в районную, в школьные библиотеки, в алтайские вузы.

Фото предоставлено АКО ВОО РГО

И его дело не пропало! Ежегодно в декабре в музее или в библиотеке собираются поспелихинцы, в том числе и школьники, чтобы почтить память о Человеке, ещё и ещё раз поговорить о пользе чтения, о любимых книгах, об авторах.

На 19 Гончаровских чтениях дочь, Александра Гончарова, рассказала о своём отце, поделились своими воспоминаниями земляки, среди которых были члены РГО. А потом собравшиеся, в том числе и дети, делились своими впечатлениями о любимых книгах, о писателях, литературных героях. Выступления были искренние, тёплые. В зале царила душевная атмосфера. Лучший читатель года получил в подарок книгу из библиотеки книголюба, а каждый унёс с собой закладку для книги с афоризмами. Привлекала внимание выставки с любимыми книгами гостей и их отзывами. Самыми активными оказались члены РГО!

Два часа пролетели незаметно. Уходя, каждый уносил с собой образ замечательного земляка, искорку душевного тепла и добра, зажжённую в Книжном храме.

Материал подготовила Александра Гончарова

Взято отсюда.

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