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В память о земляке

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В память о земляке

Фото предоставлено АКО ВОО РГО

В декабре  2023 г. в с. Поспелиха  состоялись  19  Гончаровские чтения  в память о Гончарове  Иване  Владимировиче, ветеране  Великой Отечественной  войне, учителе- просветителе,  книголюбе. Его удивительная любовь к книге, к  чтению  потрясала!   Он  пронёс  эту  любовь  через всю жизнь. В его домашней  библиотеке  было  более 17000 книг!  Это книги по  истории, русская и зарубежная классика, мемуары известных людей, публицистика. Он выписывал книги  отовсюду, много читал, оставаясь верным  своему  увлечению до  последнего  часа.  А прожил он 98 лет!  Он  нёс книгу в  народ: редко  в какой  семье с. Поспелиха  нет книги с его экслибрисом. Десятками, сотнями  книголюб  дарил книги  в  районную,  в школьные библиотеки, в алтайские  вузы.

Фото предоставлено АКО ВОО РГО

И его  дело  не  пропало!   Ежегодно  в декабре   в музее или в  библиотеке  собираются  поспелихинцы, в том  числе и школьники, чтобы почтить память о  Человеке, ещё и ещё раз  поговорить о пользе  чтения, о любимых  книгах,  об авторах.

На 19  Гончаровских чтениях  дочь,  Александра Гончарова,  рассказала  о своём отце,  поделились  своими  воспоминаниями земляки, среди  которых были  члены РГО.   А потом  собравшиеся, в том  числе и дети, делились  своими  впечатлениями о  любимых книгах, о писателях, литературных героях.  Выступления  были  искренние, тёплые.  В зале  царила  душевная  атмосфера. Лучший  читатель  года  получил в  подарок  книгу из  библиотеки   книголюба, а  каждый   унёс с собой  закладку  для книги  с афоризмами. Привлекала  внимание  выставки  с любимыми  книгами гостей и их отзывами.  Самыми  активными  оказались  члены РГО!

Два часа  пролетели  незаметно. Уходя,  каждый  уносил  с собой  образ  замечательного  земляка,  искорку душевного тепла и добра, зажжённую в  Книжном  храме.

Материал подготовила Александра Гончарова

Взято отсюда.

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