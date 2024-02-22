В Панкрушихинском районе готовы профинансировать лучшие инициативы по благоустройству школы

Там запустили новый проект, по условиям которого школьники сами решают, как изменить родное учебное заведение, чтобы учиться в нём стало комфортнее.

Одна из главных целей – вовлечь учеников в общественную жизнь. Они сами должны предложить идеи, которые хотели бы воплотить в жизнь, обсудить их, защитить лучшие и выбрать только одну, получившую самую широкую поддержку. Школе нужен свой медиа-центр? А, может быть, зимний сад или новая спортивная площадка? Поддерживаются самые креативные идеи. Лучшие из них будут профинансированы из районного бюджета.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости алтая и барнаула ,