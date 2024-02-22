реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Панкрушихинском районе готовы профинансировать лучшие инициативы по благоустройству школы

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Панкрушихинском районе готовы профинансировать лучшие инициативы по благоустройству школы

Там запустили новый проект, по условиям которого школьники сами решают, как изменить родное учебное заведение, чтобы учиться в нём стало комфортнее.

Одна из главных целей – вовлечь учеников в общественную жизнь. Они сами должны предложить идеи, которые хотели бы воплотить в жизнь, обсудить их, защитить лучшие и выбрать только одну, получившую самую широкую поддержку. Школе нужен свой медиа-центр? А, может быть, зимний сад или новая спортивная площадка? Поддерживаются самые креативные идеи. Лучшие из них будут профинансированы из районного бюджета.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости алтая и барнаула ,

горняк22 телеграм
Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Сосульки. Наледь. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк" Прошлой ночью по краю…

Узнать больше
Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Узнали у известного агрегатора, как сделать поездку комфортной для всех…

Узнать больше
Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Бесконечный труд приведет к серьезным проблемам Звездное небо ночью /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp