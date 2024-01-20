В парке «Изумрудный» состоится мастер-класс по северной ходьбе

Урок состоит из лекции и практического занятия.

Источник фото: Парк "Изумрудный"

20 января в 12:00 в парке пройдет мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе. Об этом сообщает парк «Изумрудный».

Проведет его мастер спорта по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр в Сочи Ольга Сементина.

Мастер-класс начнется с теории в визит-центре парка, после гостей ждет практика на улице. Палочки для занятия предоставит Совет ТОС микрорайона «Поток».

Вход свободный.

Взято отсюда.

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