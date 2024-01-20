В парке «Изумрудный» состоится мастер-класс по северной ходьбе

Урок состоит из лекции и практического занятия.
Источник фото: Парк "Изумрудный"
20 января в 12:00 в парке пройдет мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе. Об этом сообщает парк «Изумрудный».
Проведет его мастер спорта по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр в Сочи Ольга Сементина.
Мастер-класс начнется с теории в визит-центре парка, после гостей ждет практика на улице. Палочки для занятия предоставит Совет ТОС микрорайона «Поток».
Вход свободный.
Взято отсюда.
новости республики алтай последние свежие , банкфакс алтай новости ,