В Парламентском центре обсудили «большую» газификацию Алтайского края и реализацию программы социальной газификации

В Парламентском центре прошло заседание комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, где обсудили программу газификации Алтайского края на период 2021-2025 годы и ход социальной газификации.

Участие в обсуждении приняли Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко и начальник Алтайского ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Хмурович.

Напомним, ПАО «Газпром» инвестирует в Алтайский край почти 54 млрд рублей – это наибольший объем средств среди всех субъектов России. С использованием этих средств по программе газификации региона планируется построить несколько участков трубопровода общей протяженностью 1 249 км.

Предусмотрено проектирование и строительство 37 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Это создаст условия для газификации 29 населенных пунктов Алтайского, Зонального, Косихинского и Ребрихинского районов. Впервые газ придет в села Топчихинского, Тюменцевского и Целинного районов. Также запланировано строительство двух газопроводов в северо-западной части региона до Рубцовска и Славгорода. Исполнение программы позволит повысить уровень газификации края с 16% до 21%.

Андрей Хмурович уточнил, что после устранения выявленных замечаний проектно-сметная документация магистральных газопроводов до Рубцовска и Славгорода будет направлена на государственную экспертизу. Из-за продолжительности этих мероприятий строительно-монтажные работы на объектах начнутся в 2028-2029 годах.

В ходе совещания участники обсудили сложности, возникающие в ходе подключения потребителей. Как отметил Евгений Григоренко, недостаточно высокий интерес населения существенно снижает возможности расширения работ на территории края.

«Техническая возможность подключения создана для 48,5 тысяч домовладений, но только 32 тысячи потребителей подали заявки. Остается еще 16 тысяч домовладений, для которых мы создали техническую возможность и готовы провести газ, но заявок от них нет», – отметил Евгений Григоренко.

Сдерживающими факторами при подаче заявок на социальную догазификацию является стоимость газового оборудования, необходимость его своевременного обслуживания и регулярной оплаты за потребленное топливо. Последнее условие особенно важно, если абонент рассчитывает на компенсацию части средств.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев отметил, что в 2024 году необходимо продолжить социальную поддержку отдельных категорий граждан, привлекать для этого средства не только краевого, но и федерального бюджета.

Напомним, в 2024 году на оказание материальной поддержки направлено 84 млн рублей. Из бюджета Алтайского края выделено 50 млн рублей, еще 34 млн рублей привлечено из федерального бюджета. С 2024 года изменился и механизм получения компенсаций. Раньше затраты компенсировались постфактум. Сегодня после обращения в органы соцзащиты финансирование может производится за счет федерального и регионального бюджетов.

Субсидии в размере до 100 тысяч рублей выделяются ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, «детям войны», членам семей погибших ветеранов боевых действий, многодетным семьям, членам семей граждан, призванных на военную службу во время частичной мобилизации, инвалидам и ветеранам боевых действий.

Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин обратился к руководству компании «Газпром газораспределение Барнаул» с просьбой предоставить комплексную информацию об уже созданных в регионе с 1995 года мощностях, количестве абонентов и числе заявок на подключение к газовому топливу.

«Наши избиратели обращаются по поводу ускорения темпов газификации, но при таком низком уровне подключений это сложно. Это невыгодно для поставщиков ресурсов. Информация, которую предоставят коллеги, будет детализирована по каждому населенному пункту, чтобы мы могли общаться с жителями, опираясь на конкретные факты и цифры», – сказал Игорь Панарин.