В Павловском районе произошло смертельное ДТП

По факту случившегося проводится проверка.

Источник фото: unsplash.com

20 января в 12:10 на автодороге А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» в Павловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель «Тойота Эхо», предварительно, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с кроссовером «Сузуки Витара».

В результате столкновения водитель и пассажир «Тойоты» скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира получили травмы.

Водитель автомобиля Сузуки получил травмы.

Обстоятельствах случившегося устанавливаются.

Взято отсюда.

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