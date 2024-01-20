В Павловском районе произошло смертельное ДТП

По факту случившегося проводится проверка.
Источник фото: unsplash.com
20 января в 12:10 на автодороге А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» в Павловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель «Тойота Эхо», предварительно, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с кроссовером «Сузуки Витара».
В результате столкновения водитель и пассажир «Тойоты» скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира получили травмы.
Водитель автомобиля Сузуки получил травмы.
Обстоятельствах случившегося устанавливаются.
Взято отсюда.
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