реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Пентагоне рассказали, посещали ли Землю инопланетяне

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Американские военные оспорили утверждения о якобы сокрытии доказательств об НЛО

В Пентагоне рассказали, посещали ли Землю инопланетяне

Неопознанный летающий объект / Фото: unsplash.com

Доказательств посещения Земли инопланетянами по-прежнему нет, следует из 63-страничного отчета Пентагона, с которым ознакомился The New York Times.

Военные пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения НЛО “были обычными объектами и явлениями, а также результатом неправильной идентификации”.

Тем самым свидетельств внеземных технологий на планете не обнаружено.

Также в докладе оспорили утверждения бывших чиновников о том, что США якобы скрывают от общественности доказательства существования инопланетян или внеземных технологий. Тем не менее Пентагон продолжит расследование этих свидетельств и сообщит о дальнейших выводах во втором томе отчета.

В конце 2023 года миллиардер Илон Маск также заявил об отсутствии доказательств существования инопланетян. По мнению бизнесмена, по крайней мере в этой части галактики “мы единственные существа с сознанием”.

горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Барнаулец выкинул кота из окна

Барнаулец выкинул кота из окна

В ночь на 7 марта из окна выбросили кота, сообщает…

Серьезное ДТП произошло на перекрестке в центре Барнаула

Серьезное ДТП произошло на перекрестке в центре Барнаула

На пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной произошла жесткая авария,…

Женщина погибла при пожаре в Алтайском крае

Женщина погибла при пожаре в Алтайском крае

В Камне-на-Оби произошло возгорание жилого дома, сообщают «Каменские новости». Пожар.…

Парень бросил девушку в Международный женский день. За это его ударили ножом

Парень бросил девушку в Международный женский день. За это…

Разгневанная мать брошенной девушки нанесла молодому человеку ножевые ранения, сообщает…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp