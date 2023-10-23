Эскизный проект строительства здания на ул. Димитрова, 152 Фото: Мастерская Золотова

Недалеко от ТРЦ “Галактика” будут строить спортивный центр, который в будущем окажется на границе с новым барнаульским парком

Спортивный центр с волейбольным залом будут строить в микрорайоне напротив ТРЦ “Галактика”. Проект на ул. Димитрова, 152 успешно защитили на градостроительном совете 19 октября. Застройщик – известный в Барнауле девелопер Андрей Кутулуцкий.

Двухэтажное здание разместится на пустыре рядом с домом, который когда-то построила компания “СтройГАЗ” (признана банкротом). На первом этаже будут раздевалки, подсобные помещения и волейбольный зал. На втором – места для тренировок, например для занятий гимнастикой.

Эскизный проект строительства здания на ул. Димитрова, 152 Фото: Мастерская Золотова

Проект защищал архитектор Владимир Золотов:

“Это рядовой тренировочный зал без многочисленных мест для посетителей. Часть помещений на первом этаже отданы под дополнительные залы: тренировка, разминка, гимнастика, физкультура”.

Архитектор напомнил, что для территории в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Молодежной и переулка Ядринцева есть проект планировки. Он предусматривает смену одноэтажных домов на многоэтажки, размещение на территории общественных зданий, а еще парка. Он должен появиться на месте промзоны, которая действует сейчас. Будущий спортивный центр будет стоять на границе с парком, уточнил Золотов.

Что решил градосовет

Члены градостроительного совета в целом единодушно одобрили проект строительства спортивного центра в Барнауле на ул. Димитрова. Однако архитектор Сергей Боженко заметил, что представленная архитектура слишком простая.

Эскизный проект строительства здания на ул. Димитрова, 152 Фото: Мастерская Золотова

“В последнее время мы занижаем требовательность к архитектурной выразительности объектов. На мой взгляд, представленный фасад довольно утилитарен. Все эти черные стены, невнятные подпорные стенки, главный вход, отделенный от парковки. На мой взгляд, от такого известного автора, как Золотов Владимир Иванович, мы вправе требовать большей выразительности фасада. Ведь назначение – общественное здание, спортивное. Можно было бы найти более пластичное и динамичное решение”.

Кто будет строить

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