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В перинатальном центре Алтайского края похвастались малышом-богатырем

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В перинатальном центре Алтайского края похвастались малышом-богатырем

Вес ребенка при рождении составил 5 кг 40 граммов

В Алтайском краевом перинатальном центре рассказали о самом крупном малыше, который появился у них в 2023 году. Его мамочкой стала жительница Барнаула Юлия Травкина. Малыш, которого сразу же окрестили “богатырем” появился на свет весом 5040 г и ростом 62 см. Мальчика назвали Владимир.

– Всю беременность я чувствовала себя хорошо, все показатели были в норме. Ни разу не довелось лежать в больнице «на сохранении», – рассказала счастливая мама. – На последнем скрининге выяснилось, что плод очень крупный. Но мне, если честно, в это мало верилось: я сама родилась весом 2700 г и всегда была худенькой. Мне предложили госпитализацию, так как думали, что я в скором времени должна родить. Однако я была уверена, что здесь какая-то ошибка, и мне разрешили ждать дома, пока не начнутся схватки. Но до 40 недель малыш так и не захотел появляться. 1 декабря на сроке 40,3 недели я поехала в перинатальный центр «сдаваться» врачам. На УЗИ меня ошарашили новостью, что ребенок не менее 4,5 кг!

Фото: ВКонтакте “Алтайский краевой перинатальный центр “Дар”

Тогда врачи порекомендовали делать кесарево сечение, чтобы не навредить при родах ни малышу, ни маме. И вот на свет появился малыш.

– Когда врач-неонатолог пришла и объявила, что вес малыша 5 кг 40 граммов и рост 62 см, я была очень удивлена! Разве можно вырастить за 9 месяцев такого богатыря? Удивился и врач, который меня оперировал.

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Взято отсюда

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