В Перу рассказали о результатах исследования “инопланетных” кукол

Оказалось, что они собраны из земных материалов и сделали их совсем недавно

Фото: pxhere.com

Ученые из Перу проанализировали загадочных кукол, которых таможенники изъяли на пути в Мексику. Об этом сообщает Associated Press.

По внешнему виду кукол некоторые источники выдвинули предположение о том, что они имеют инопланетное происхождение. Анализ же показал, что куклы сделаны из бумаги, клея, металла, а также костей людей и животных. Все это склеено современным клеем, что позволяет сделать вывод о том, что фигуры создали недавно.

Пока установить того, кому принадлежали найденные куклы, не удалось. Предположительно, получателем посылки был человек, проживающий в Мексике.

Горняк22



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