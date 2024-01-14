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В Перу рассказали о результатах исследования “инопланетных” кукол

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Оказалось, что они собраны из земных материалов и сделали их совсем недавно

В Перу рассказали о результатах исследования "инопланетных" кукол

Фото: pxhere.com

Ученые из Перу проанализировали загадочных кукол, которых таможенники изъяли на пути в Мексику. Об этом сообщает Associated Press.

По внешнему виду кукол некоторые источники выдвинули предположение о том, что они имеют инопланетное происхождение. Анализ же показал, что куклы сделаны из бумаги, клея, металла, а также костей людей и животных. Все это склеено современным клеем, что позволяет сделать вывод о том, что фигуры создали недавно.

Пока установить того, кому принадлежали найденные куклы, не удалось. Предположительно, получателем посылки был человек, проживающий в Мексике. 

Горняк22

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