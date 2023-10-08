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В Первомайском районе на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пожар в Первомайском районе Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар возник на первом этаже многоквартирного жилого дома. Прибывшие на место пожарные спасли человека из пострадавшей квартиры

В поселке Новогорский Первомайского района по улице Юбилейная произошел пожар в квартире на первом этаже в пятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Звенья газодымозащитной службы спасли из опасной зоны мужчину. Еще семь человек самостоятельно эвакуировались по лестничной клетке.

В тушении участвовали девять человек, две пожарные автоцистерны и автолестница. Пожар ликвидировали на площади около пяти “квадратов”. Причина происшествия выясняется.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на пожаре в пятиэтажке нашли тело мужчины.

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