В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса с 11-летней

По словам источников СМИ, в полицию обратилась мама одного из мальчиков, когда нашла видео в телефоне сына

Подозреваемые подростки / Фото: телеграм-канал “САПА”

В Первоуральске Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Как сообщает E1.ru, накануне 23 февраля трое восьмиклассников занялись сексом с 11-летней девочкой и сняли это на видео – в полицию обратилась мама одного из школьников, когда обнаружила ролик в телефоне сына.

Источник издания подтвердил факт уголовного дела по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы – это максимальный срок наказания для преступников в возрасте от 14 до 16 лет.

По информации E1.ru от источника, девочка училась в одной школе, а парни – в другой. Она сама написала подросткам, пригласила к себе, где вместе они выпивали.

“Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием”, – сказал собеседник, отметив, что двое “более умных” гостей ушли, а трое парней решили остаться. Мама обратившегося в полицию мальчика не ожидала такого развития событий. Она думала, что девочку накажут за совращение ее сына, а получилось все наоборот. При этом адвокаты считают, что избежать уголовного наказания у парней шанс есть – если удастся доказать, что изнасилования не было.

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