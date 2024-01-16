В первый день гололеда бийчане получили ушибы, растяжения и переломы

Травматологи говорят, что пострадавших могло быть больше

Вслед за воскресным дождем ударили морозы, и рабочая неделя в Бийске началась с осторожным попыток горожан пройти по скользким улицам. Устоять на ногах получилось не у всех.

Каждый четвёртый из обратившихся 15 января в травмпункт 2-й горбольницы пострадал из-за гололеда.

– В основном люди, которые обратились за медицинской помощью, при падении получили ушибы и растяжения. В одном из случаев у 60-летней женщины диагностировали множественный перелом стопы, – отметили в травмпункте городской больницы № 2.

При этом медики отмечают, что если бы не выпал небольшой снег, пострадавших могло быть и больше.

В травмпункте дают советы, как передвигаться в таких условиях. Прежде всего нужно отдать предпочтение обуви с надежным протектором, идти осторожно и медленно, маленькими шагами. При возможности нужно держаться за перила и избегать резких движений.

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Взято отсюда