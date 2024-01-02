Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

В первый день нового года под Барнаулом произошло ДТП с пятью пострадавшими

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В первый день нового года под Барнаулом произошло ДТП с пятью пострадавшими

Столкновение двух автомобилей произошло 1 января 2024 года

Около барнаульского поселка Черницк 1 января 2024 года произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, в результате чего – пятеро пострадавших. 

Фото: ВКонтакте “Инцидент Бийск”

Первыми на помощь потерпевшим прибыли сотрудники МЧС по Алтайскому краю. Специалисты деблокировали людей из поврежденных автомобилей и смыли легковоспламеняющиеся жидкости с проезжей части.

Фото: ВКонтакте “Инцидент Бийск”

В результате ДТП из пятерых пострадавших человек двоих госпитализировали.

Как предполагают бийчане в интернете, ДТП вполне могло произойти из-за алкоголя. 

прогноз погоды , погода в самое ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рейды по профилактике пожарной безопасности продолжаются в Барнауле

02.01.2024

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Образование

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

 Образование

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на некоторых автобусных маршрутах подняли цену за проезд

02.01.2024

 Новости Алтай

На трассе под Новосибирском в результате ДТП погибли два человека

02.01.2024

 Новости Алтай

В 2023 году школьники активно участвовали в конкурсе школьных инициатив «Я считаю»

02.01.2024

 Новости Алтай

Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix