Лифт. Дом Фото: pixabay.com

В УК отметили, что лифт рассчитан на нагрузку в 630 килограммов, – это примерно восемь человек. Таким образом, причиной ЧП мог стать человеческий фактор

В одной из многоэтажек лифт с 13 пассажирами рухнул в шахту. Среди людей в кабине были дети, несколько человек пострадало, сообщает “Фонтанка.ру”.

ЧП произошло утром 5 марта в 27-этажке на Новгородском проспекте. В кабине находилось восемь взрослых и пятеро детей. В результате падения лифта пострадали двое взрослых и один ребенок – у них повреждения ног. У восьмилетнего мальчика подозрение на перелом лодыжки, у 32-летнего мужчины – закрытая черепно-мозговая травма и пострадавшая нога. Еще одному госпитализированному 38 лет. Предварительно, у него кататравма и перелом ноги.

“Лифт спустился на первый этаж, но из-за перегруза упал на буфер. Не хватило мощности, чтобы удержать людей. Как только дадут добро ввести в работу этот лифт, мы введем. Он на самом деле исправен”, – уточнила гендиректор УК.

По словам одного из пассажиров, вниз лифт полетел с восьмого этажа. Все пострадавшие сейчас в состоянии средней тяжести, в общей сложности они провели в лифте около 20 минут.

Взято отсюда