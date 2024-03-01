Банан. Фрукты Фото: unsplash.com

Это уже не первый случай подобной контрабанды. В январе из Бельгии уже пытались провезти больше тонны кокаина на сумму в 13 млрд рублей. Тогда их спрятали в мешках с кофе

В Санкт-Петербурге контрабандой привезли из Бельгии 11 килограммов кокаина. Их спрятали в контейнеры с бананами, сообщает РИА Новости.

“Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Балтийской таможни на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 11 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 миллионов рублей”, – говорится в сообщении.

Крупную партию наркотиков нашли в ходе контроля контейнера, который прибыл из Антверпена. Кокаин находился в спрессованных брикетах.

Возбуждено уголовное дело по статье “Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере”.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские накрыли наркопритон, организованный 21-летней жительницей города. Он находился в одной из квартир в Ленинском районе.

Взято отсюда