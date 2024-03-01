Кристина Орбакайте Фото: t.me/orbakaite_k_telegram
О планах чиновников устроить праздник узнали местные жители, что вызвало недовольство. Утверждается, что после этого мероприятие отменили
Администрация поселка Усть-Ижора в Санкт-Петербурге потратила почти 1 млн рублей из бюджета, чтобы купить билеты на концерт Кристины Орбакайте. Об этом сообщает Ko.ru.
По данным Telegram-канала Baza, в администрации купили 300 билетов на выступление певицы в БКЗ “Октябрьский”. Праздник чиновники хотели устроить 3 марта, однако выступление якобы отменили.
В самом же концертном зале заявили, что концерт состоится, и никаких изменений не было.
Ранее сообщалось, что администрация Бийска оформила закупку 30-ти настольных часов высотой 15 см с гербом города на подставке из натурального бука. Потратить за закупку готовы более 107 тысяч рублей.
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