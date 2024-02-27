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В питомнике редких птиц «Алтай-Фалькон» АлтГУ готовятся к периоду размножения краснокнижных соколов-балобанов

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В питомнике редких птиц «Алтай-Фалькон» АлтГУ готовятся к периоду размножения краснокнижных соколов-балобанов

В питомнике редких птиц «Алтай-Фалькон» Алтайского государственного университета приступили к обустройству гнездовых ящиков, где совсем скоро ожидают появления первых яиц краснокнижных соколов-балобанов. 26 февраля в питомник доставили 10 кубометров керамзита, необходимого для обустройства гнезд.

  • В отличие от большинства птиц, хищные соколы-балобаны не выстилают гнезда перьями и ветками. В природе эти птицы гнездятся на скалах и откладывают яйца прямо на камни. Специалисты лаборатории питомника «Алтай-Фалькон» создают для своих питомцев условия, максимально приближенные к природным. Для этого используют керамзит – он обладает плохой теплопроводностью и предупреждает охлаждение яиц.

    «Все яйца, снесенные нашими соколами, мы изымаем, помещаем в инкубатор, а в гнезда подкладываем цветные куриные яйца. В гнезде самки балобана может насчитываться от трех до пяти яиц. Процесс кладки не быстрый, здесь важно не потревожить птицу. Поэтому до момента изъятия яиц может пройти достаточно долгое время. Чтобы они не охладились, при разведении хищных птиц в неволе используют подсыпку керамзита, который служит подстилкой и защищает яйца от холода», – рассказал директор Зоологического центра ИББ АлтГУ, доктор биологических наук, профессор Сергей Снигирев .

    В прошлом году первое яйцо сокола-балобана появилось в питомнике 6 марта. Гнездились 22 пары птиц, в этом году ожидают подключения к этому процессу еще нескольких пар из так называемой ремонтной группы. За неделю до первого яйца важно обеспечить птицам покой и создать необходимые условия. Поэтому крайне необходимо завершить обустройство гнезд в срок.

    «Подготовку к периоду размножения мы начали заранее. Сразу после новогодних праздников подали заявку на приобретение керамзита, но не могли доставить его от поставщика из-за аномальных холодов. Коллеги из отдела материально-технического снабжения АлтГУ под руководством Валентины Захватовой с пониманием отнеслись к нашей проблеме, оперативно оформили договор, перевели переговоры с поставщиком и, как только позволила погода, материалы были доставлены в питомник. Отдельная благодарность специалисту ОМТС Константину Минковичу, который лично курировал доставку, погрузку и выгрузку керамзита», – отметил Сергей Снигирев.

    Взято отсюда.

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