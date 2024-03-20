В плавках и под наблюдением ученых. В алтайском аквапарке прошла необычная эвакуация

В аквапарке Барнаула провели нестандартную тренировку по спасению посетителей

За тренировкой наблюдали учёные московской академии государственной противопожарной службы МЧС России

В барнаульском аквапарке, расположенном в торговом центре «Европа», прошли учения спасателей. По легенде, в учреждении сработала система оповещения о пожаре. Сотрудникам МЧС нужно было как можно быстрее вывести посетителей на территорию торгового центра.

Особенность тренировки заключалась в том, что за ней внимательно наблюдали учёные московской академии государственной противопожарной службы МЧС России. Её сотрудники прибыли в Барнаул по инициативе регионального управления министерства.

Специалисты фиксировали, сколько времени прошло между сигналом тревоги и началом эвакуации, и наблюдали за поведением людей. Как рассказали в краевом управлении МЧС, одной из задач эксперимента было выяснить, как поведёт себя в чрезвычайной ситуации человек в незащищённом состоянии: без верхней одежды и обуви. Проверить это можно было только на практике.

Сообщается, что раньше подобных научных экспериментов в аквапарках России не проводили. Алтайские спасатели также отметили, что до этого момента аквапарк Барнаула оставался одним из немногих мест, где учения не проводились. Тренировка помогла сотрудникам МЧС изучить планировку учреждения и отработать порядок действий в случае реального пожара.

Видеозапись учебной эвакуации московские эксперты увезли с собой. Эти данные войдут в пособия, по которым занимаются курсанты учебных заведений пожарно-технического профиля. Кроме того, на основе полученной информации составят нормативы по эвакуации людей и обеспечению пожарной безопасности зданий.

Корреспондент «Комсомолки» побывала на дежурстве в СПТ (Подробнее)

Взято отсюда

20.03.2024