В “Почте России” рассказали, как будут работать отделения на праздниках

Большую часть каникул отделения будут работать в штатном режиме

Фото: pochta.ru

“Почта России” рассказала о работе отделений в Алтайском крае во время новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте компании.

Расписание:

31 декабря, 1 и 7 января – выходные;

– выходные; 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – работа в обычном режиме.

В некоторых селах при этом отделения могут работать по другому графику, чтобы клиенты своевременно получили пенсии, пособия, газеты, журналы и отправления.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

Ранее рассказали, как будут работать МФЦ в Алтайском крае во время праздников.

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