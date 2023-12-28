В “Почте России” рассказали, как будут работать отделения на праздниках

Большую часть каникул отделения будут работать в штатном режиме
Фото: pochta.ru
“Почта России” рассказала о работе отделений в Алтайском крае во время новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте компании.
Расписание:
- 31 декабря, 1 и 7 января – выходные;
- 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – работа в обычном режиме.
В некоторых селах при этом отделения могут работать по другому графику, чтобы клиенты своевременно получили пенсии, пособия, газеты, журналы и отправления.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.
Ранее рассказали, как будут работать МФЦ в Алтайском крае во время праздников.
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