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В поддержку самовыдвижения Путина на пост президента собрали 1,8 млн подписей

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Все 89 регионов РФ передали первые партии документов

В поддержку самовыдвижения Путина на пост президента собрали 1,8 млн подписей

Фото: unsplash.com

Более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина собрано по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кандидата.

“Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов”, – говорится в сообщении.

Сейчас сбором подписей по всей России продолжают заниматься представители волонтерских организаций, ОНФ и партии “Единая Россия”.

Напомним, что по закону самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. При этом необходимо, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи можно предоставить до 31 января. ЦИК рассмотрит все документы в течение 10 дней

Выборы пройдут 17 марта. Голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта.

Горняк22

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