В Подмосковье жестоко убили сына и тещу музыканта Стаса Намина

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По предварительным данным, мужчину и пенсионерку убили вечером 18 октября. По подозрению в убийстве, предположительно, задержали их родственника

В Подмосковье нашли мертвыми сына и тещу основателя групп “Парк горького” и “Цветы” Стаса Намина, сообщает “Стархит” .

Тела 30-летнего кинематографиста Артема Микояна и его бабушки 85-летней Полины Ткаченко нашли в их коттедже в деревне Крючково. У погибших обнаружили ножевые ранения.

Женщина скончалась от удара ножом в грудь, мужчину же ножом ранили несколько раз.

По подозрению в двойном убийстве полиция задержала еще одного сына Стаса Намина – 39-летнего Романа Микояна. Предположительно, после убийства он сам вызвал оперативные службы. Сейчас подозреваемого допрашивают, пишет Telegram -канал Baza.

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Взято отсюда