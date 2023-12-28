В Подмосковье предотвращён массовый расстрел в школе. 15-летний подросток задержан

|

28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. 15-летнему ученику девятого класса грозит тюремное заключение за покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом, а также за участие в деятельности террористической организации. Пишет Царьград.

В Подмосковье силовые структуры предотвратили планируемое нападение на школу. 15-летний ученик девятого класса из Егорьевска был задержан, когда пытался приобрести огнестрельное оружие для нападения на учеников школы № 5.

По информации SHOT, в телефоне подростка была обнаружена переписка с неизвестным куратором, который консультировал его по вопросам покупки оружия, хранения и непосредственного совершения преступления. Оказалось, что подросток и его куратор были членами террористической группировки, где обсуждались планы массовых убийств школьников.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статьям “Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом” и “Участие в деятельности террористической организации”. За эти преступления предусмотрены максимальные наказания в виде 15 и 20 лет лишения свободы соответственно.

В настоящее время правоохранительные органы активно работают над выявлением всех деталей этого инцидента и установлением связей задержанного с террористическими структурами, сообщают Life.ru.

Тогда брянская школьница, устроившая стрельбу в своей школе, пронесла дробовик в пакете из-под сменной обуви. Она прикрыла отдельные части оружия упаковочной бумагой, чтобы не вызвать подозрений у работников охраны.

Напомним, трагедия, которая развернулась в одной из гимназий Брянска, унесла жизни двух школьниц. Ещё пять учеников – в больнице с огнестрельными ранениями. В ночь на 8 декабря двух школьников, пострадавших от стрельбы в классе, доставили в Москву на вертолёте МЧС. Решение направить детей в столицу было принято из-за их тяжёлого состояния.

Фото: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк