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В подмосковном Раменском произошел пожар на складе с удобрениями

редактор01 mins

Площадь пожара достигла 2,7 тысячи “квадратов”

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Складское помещение с удобрениями загорелось в подмосковном Раменском. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло на 4-м километре Донинского шоссе – горит складское помещение с удобрениями. Сначала пожара составляла 1,8 тыс. кв. метров. Позднее пламя распространилось до 2,7 тыс. “квадратов”.

В МЧС добавили, что существует угроза перехода огня на соседнее складское помещение. На месте наблюдается сильное задымление. 

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