реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В подвале барнаульской пятиэтажки прорвало канализацию

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В управляющей компании заявили, что засор произошел по вине самих жильцов, которые спускают в трубу “все подряд”. Течь ликвидировали, а последствия оставили подсыхать

В многоэтажном доме в центре Барнаула на улице Чкалова, 32 в подвале прорвало канализацию. Квартиры пропитались соответствующим запахом, однако устранять проблему никто не торопится.

Прорыв обнаружили 16 января. Жильцы сразу же позвонили в аварийную службу и оставили заявку. Управляющая компания отреагировала только 21 января, после третьей заявки, утверждают жители дома.

Течь УК “Центральная” устранила, но неприятную жижу из подвала никто не откачивает. Главный инженер компании Владимир Синев заявил, что засор произошел из-за халатного отношения людей, которы бросают в канализацию все подряд.

Откачать нечистоты, по его словам, не получится — сначала нужно дождаться, пока подвал просохнет, потом будет составляться акт.

“А потом, пока будет погода позволять, если там есть что-то лишнее, то просто уберется со временем, почистится и вынесется”, – заключил Синев.

Эксперты советуют жильцам активно присмотреться к другим УК, более заинтересованным в благополучии их дома.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске