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В поисковом отряде рассказали о поисках пропавшего баскетболиста БК «Барнаул»

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В поисковом отряде рассказали о поисках пропавшего баскетболиста БК «Барнаул»

Напомним, парень пропал 30 декабря 2023 года.

Источник фото: БК «Барнаул»

Спортсмен вышел из дома около 3:30 по местному времени и перестал выходить на связь. По камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось отследить маршрут спортсмена. 4 января стало известно, что он упал с моста в реку Енисей.

Спортсмен числится пропавшим без вести, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, которая занимается поиском парня.

«Ждем, когда полиция закончит свою часть работы, и выйдем на очередной поиск. Мы со своей стороны по прежнему готовы выйти хоть завтра. До момента пока человек не будет найден, он числится без вести пропавшим», — отметили в пресс-службе организации.

Баскетболист выступал за московский «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год, в составе которого стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2023 года перешел в БК «Барнаул».

Взято отсюда.

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