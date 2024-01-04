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В полиции Красноярска рассказали о гибели баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова

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Юноша пропал перед Новым годом

В полиции Красноярска рассказали о гибели баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова

Полиция и следком Красноярска сообщили изданию «МК в Красноярске» о гибели баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова.

— Как стало известно «МК в Красноярске», была обнаружена запись с камеры наблюдения от 30 декабря, где зафиксирован момент гибели. Предварительно, тело оказалось в Енисее, — говорится в материале.

Близкие Петухова подтвердили, что на кадрах он. В ближайшее время следователи установят, так ли это. Издание уточняет, что спортсмен улетел в Красноярск, а 2 января должен был вернуться в Барнаул. В красноярском следкоме рассказали:

— Тренер пояснил, что он вел себя странно, улетел самовольно в начале декабря, у него была травма бытовая, но уже мог выходить и играть, девушки не было. [Молодой человек] довольно замкнутый, с командой дружеских отношений не поддерживал.

Поиски тела 20-летнего Антона Петухова продолжаются.

Ранее наши коллеги из NGS24.RU писали, что спортсмен упал с моста в Енисей. Это подтвердили полицейские.

30 декабря в 03:30 Антон вышел из дома по адресу 78-й Добровольческой Бригады, 4. С тех пор его никто не видел. Как сообщали волонтеры «Поиска пропавших детей», по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел.

Антон Петухов был воспитанником знаменитого баскетбольного клуба ЦСКА, он играл за БК «Барнаул», а также был чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021), чемпионом ДЮБЛ (2021).

Взято Источник
05.01.2024

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