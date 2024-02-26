Госавтоинспекция назначила проведение проверки по факту смертельного ДТП на трассе К-09 между Змеиногорском и селом Староалейским

Шесть человек пострадали в ДТП под Змеиногорском, трое из них погибли, заявили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, авария случилась около 8.30. Водитель Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны Змеиногорска в направлении Староалейского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry, после чего также произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, двигавшемся в попутном направлении с Toyota Camry.

В результате ДТП погибли три человека и трое получили травмы различной степени тяжести. Как сообщалось ранее, два человека скончались на месте, третий пострадавший умер в автомобиле скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные.

UPD: число погибших в аварии увеличилось до четырех.

Взято отсюда